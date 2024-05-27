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09:59, 27 мая 2024Наука и техника

Tesla обвинили в манипуляции фактами из-за автопилота

Quartz: заявление Tesla о безопасности автопилота оспорили

Фото: Bram Van Oost / Unsplash

Специалисты обвинили Tesla в манипуляции фактами после публикации статистики аварий с участием автопилота. Об этом сообщает издание Quartz.

Американская корпорация опубликовала отчет о безопасности (Safety Report) своих электрокаров. В нем говорилось, что Tesla зафиксировала одну аварию с участием автомобиля на автопилоте на 7,63 миллиона миль. Для сравнения: ДТП с участием электрокаров, управляемых водителями, случаются каждые 955 тысяч миль. В среднем в США одно дорожно-транспортное происшествие происходит каждые 670 тысяч миль.

Журналисты издания посчитали, что электрокары Tesla, управляемые системой Full Self-Driving (FSD), якобы в 11 раз безопаснее, чем обычные машины, управляемые водителем. Однако опрошенные специалисты заявили, что компания манипулирует статистикой, и оспорили данные Tesla.

В материале говорится, что автопилот и прочие подобные системы в основном используются на трассах и скоростных магистралях за городом. При этом данные Национальной администрации безопасности дорожного транспорта (NHTSA) США указывают на то, что ДТП чаще всего происходят в городской черте.

В конце мая специалисты Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) заявили, что электрокары чаще сбивают пешеходов, чем обычные автомобили. Феномен объяснили тем, что электромобили двигаются тише машин с ДВС, а также ими чаще управляют неопытные водители.

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      Андрей Ставицкий
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