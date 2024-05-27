Sony показала игровой геймпад будущего

Sony продемонстрировала геймпад для консоли будущего с голографическим экраном

Японская корпорация Sony опубликовала футуристический концепт контроллера для игровой консоли. На это обратило внимание издание TechSpot.

Ролик представили в конце мая на ежегодном совещании по корпоративной стратегии компании, а затем показали в соцсетях. На видео игровой геймпад имеет две ручки с аналоговыми джойстиками с обеих сторон, соединенные прозрачным кругом. Девайс не имеет тачпада, также отсутствуют фирменные кнопки — квадрат, круг, треугольник и крест.

Над контроллером размещен экран, на котором демонстрируется картинка — он выглядит так, будто это голографическая проекция. Презентационный ролик заканчивается фразой «создавайте бесконечные реальности».

По словам журналистов, ролик показывает видение Sony будущего и того, что она хочет достичь через десять лет. Однако при этом неясно, начала ли компания работу над подобными гаджетами. На видео также продемонстрировали прозрачные смартфоны, AR-очки и летающий дрон без пропеллеров.

В середине мая стало известно, что корпорация Sony отгрузила за 2023 финансовый год 20,8 миллиона единиц консолей PS5. Однако IT-гигант не оправдал ожиданий инвесторов — в феврале в компании прогнозировали, что реализуют минимум 21 миллион приставок.