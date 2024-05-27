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00:18, 27 мая 2024Бывший СССР

Генштаб ВСУ признал успехи России на покровском направлении

Генштаб ВСУ заявил о «частичных успехах» России на покровском направлении

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российские войска добились «частичных успехов» на покровском направлении. Об этом заявили в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ), их заявление приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ в районе населенного пункта Очертино. Также бои ведутся в районе Сокола и Уманского.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самые тяжелые бои ведутся на покровском направлении Донецкой народной республики (ДНР). Также российская армия пытается прорваться на севере Харьковской области, подчеркнул украинский лидер.

До того главком ВСУ Александр Сырский назвал самые сложные для украинской армии участки фронта. По его словам, это покровское и кураховское направления.

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      Евгений Силаев
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