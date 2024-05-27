Гладков рассказал о пострадавших в результате обстрелов ВСУ Белгородской области

Гладков: 52 пострадавших от обстрелов Белгородской области находятся в больницах

Двое детей и 50 взрослых, пострадавших в результате обстрелов Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), находятся в больницах. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в белгородской городской больнице №2 находятся 26 человек из Шебекино и Белгорода, а также ряда сел и деревень. Трое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

В свою очередь, в областной клинической больнице Святителя Иоасафа лечение проходят 24 человека. Они лежат в палатах травматологического, ожогового, хирургического, нейрохирургического отделений, а также отделений челюстно-лицевой хирургии, микрохирургии глаза и реанимации.

«Огромное спасибо врачам, всему медицинскому персоналу и лично главному врачу больницы Роману Викторовичу Проценко за оказанную помощь и заботу о пострадавших людях. Мы обязательно сделаем все, что от нас зависит по части их реабилитации и возвращения к привычной жизни», — написал Гладков.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ вновь выпустили снаряды по Белгородской области. Они были сбиты около 16:30 (по московскому времени) дежурными средствами ПВО. Обстрел велся из реактивной системы залпового огня «Ольха», уничтожены два снаряда.

Кроме того, 26 мая Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

