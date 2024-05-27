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07:22, 27 мая 2024Мир

Глава Бурятии встретился с премьер-министром Узбекистана

Глава Бурятии обсудил с премьером Узбекистана cотрудничество в различных сферах
Алексей Цыденов

Алексей Цыденов. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым в Ташкенте. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что политики обсудили сотрудничество в различных сферах.

По данным пресс-службы республиканского правительства, Цыденов встретился с премьер-министром Узбекистана в рамках официального визита президента России Владимира Путина в Узбекистан.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева очень добрые личные отношения.

26 мая Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в Узбекистан. Российского лидера встретили в аэропорту с цветами. В рамках государственного визита глава государства проведет переговоры с президентом республики.

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      Юлия Мискевич
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