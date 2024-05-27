Глава ВТБ вспомнил о предложении купить «Зенит»

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что ему предлагали купить «Зенит»

Председатель правления ВТБ Андрей Костин вспомнил о том, что ему предлагали купить стопроцентный пакет акций петербургского футбольного клуба «Зенит». Его цитирует «Фонтанка».

По словам главы ВТБ, это произошло в 2005 году в ходе сделки по покупке Промстройбанка, предложение о приобретении «Зенита» высказал владелец банка Владимир Коган. «Мне тогда позвонил Алексей Борисович Миллер и сказал: послушай, ну я питерец, отдай "Зенит". Я не стал спорить, и "Зенит" перешел "Газпрому"», — рассказал Костин.

Глава ВТБ подчеркнул, что владение футбольным клубом не входило в его планы. «Потом так сложилось, что нам через бизнес, через долги досталось московское "Динамо". Я не собирался покупать или владеть футбольным клубом», — отметил Костин.

В минувшем сезоне «Динамо» и «Зенит» перед последним туром были претендентами на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Чемпионом в шестой раз подряд стала петербургская команда.