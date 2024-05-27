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07:48, 27 мая 2024Силовые структуры

Иностранец наехал на российских полицейских на авто и получил 2,5 года колонии

В Мурманске осудили на 2,5 года иностранца, наехавшего на полицейских на машине

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Мурманске суд приговорил к двум годам и восьми месяцам лишения свободы 48-летнего гражданина Узбекистана, пытавшегося задавить полицейских на машине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Иностранец признан виновным по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для здоровья») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в феврале на улице Баумана осужденный, желая избежать наказания за нарушение миграционного законодательства, наехал на сотрудников МВД при попытке скрыться от них на автомобиле.

Ранее стало известно, что в Магадане суд оштрафовал 37-летнюю жительницу Сочи, которая расцарапала руки двоим полицейским в аэропорту города.

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      Екатерина Кашурникова
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