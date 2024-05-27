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22:41, 27 мая 2024Спорт

Иностранный тренер «Спартака» сравнил жизнь в России и других странах

Тренер «Спартака» Слишкович: в Англии и Германии жизнь не лучше, чем в России

Фото: Stupnikov Alexander / FC Spartak / Globallookpress.com

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака», босниец Владимир Слишкович сравнил жизнь в России и других странах. Его слова приводит ТАСС.

«Россия — это вау! Сильная, большая страна. У многих людей картинка по-другому показана, пока они не увидят Россию. Я не считаю, что во Франции, в Англии или Германии лучше», — заявил иностранный специалист. Он добавил, что ему нравится не только Москва, но и другие красивые города страны.

Ранее Слишкович сравнил уровень интереса к футболу в Воронеже и Санкт-Петербурге. По его мнению, Северная столица не является футбольным городом.

Слишкович исполняет обязанности главного тренера красно-белых с апреля этого года. В новом сезоне команду возглавит серб Деян Станкович. Слишкович останется в штабе команды.

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      Анастасия Борисова
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