Китай призвал Вашингтон задуматься о своем поведении на Украине

МИД КНР: США надо оценить свою ответственность за эскалацию конфликта на Украине

Вашингтон должен задуматься о своем поведении в рамках конфликта на Украине. К этому призвал официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает РИА Новости.

«Китай призывает США глубоко задуматься и правильно оценить свою ответственность за возникновение и эскалацию украинского кризиса», — заявила дипломат.

Она также предложила американской стороне «прекратить клеветать, оказывать давление, а также без разбора вводить незаконные односторонние санкции».

Ранее китайское внешнеполитическое ведомство прокомментировало обращение президента Украины Владимира Зеленского к председателю КНР Си Цзиньпину, в котором украинский лидер призвал поддержать «саммит мира» по Украине в Швейцарии. В ведомстве уточнили, что Пекин выступает за мирную конференцию, признаваемую и Москвой, и Киевом.