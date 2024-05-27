Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:46, 27 мая 2024Мир

Китай призвал Вашингтон задуматься о своем поведении на Украине

МИД КНР: США надо оценить свою ответственность за эскалацию конфликта на Украине

Фото: Johannes Neudecker / Globallookpress.com

Вашингтон должен задуматься о своем поведении в рамках конфликта на Украине. К этому призвал официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает РИА Новости.

«Китай призывает США глубоко задуматься и правильно оценить свою ответственность за возникновение и эскалацию украинского кризиса», — заявила дипломат.

Она также предложила американской стороне «прекратить клеветать, оказывать давление, а также без разбора вводить незаконные односторонние санкции».

Ранее китайское внешнеполитическое ведомство прокомментировало обращение президента Украины Владимира Зеленского к председателю КНР Си Цзиньпину, в котором украинский лидер призвал поддержать «саммит мира» по Украине в Швейцарии. В ведомстве уточнили, что Пекин выступает за мирную конференцию, признаваемую и Москвой, и Киевом.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ впервые атаковали российский город-курорт. Под удар попали гражданские объекты

      Россия пригласила талибов на ПМЭФ

      Нейросети помогут покупателям выбрать одежду и товары для дома

      Румынский спасатель рассказал о нежелании украинских уклонистов идти в ВСУ

      В Европе нарастили закупки российского металла

      Кибермошенники украли у россиян больше четырех миллиардов рублей

      Созданы первые наушники с ИИ-шумоподавлением

      Украинские «Острые козырьки» заявили о невозможности победить Россию

      Стало известно о состоянии госпитализированной звезды «Служебного романа»

      Россияне раскрыли свои траты перед летом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше