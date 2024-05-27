Лавров ответил желающему поставить на колени Россию президенту Эстонии

Лавров о желании поставить Россию на колени: было бы забавно посмотреть

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на высказывание президента Эстонии Алара Кариса о необходимости «поставить Россию на колени». Его цитирует РИА Новости.

Ранее Карис в интервью финскому изданию YLE заявил, что Россию нужно поставить на колени, и он сделает для этого все, что в его силах.

На высказывание эстонского лидера отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она призвала Кариса «показать», как он осуществит то, о чем заявил.