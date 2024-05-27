Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:44, 27 мая 2024Бывший СССР

Лавров ответил желающему поставить на колени Россию президенту Эстонии

Лавров о желании поставить Россию на колени: было бы забавно посмотреть

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на высказывание президента Эстонии Алара Кариса о необходимости «поставить Россию на колени». Его цитирует РИА Новости.

Ранее Карис в интервью финскому изданию YLE заявил, что Россию нужно поставить на колени, и он сделает для этого все, что в его силах.

На высказывание эстонского лидера отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она призвала Кариса «показать», как он осуществит то, о чем заявил.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла ракетный удар по Снигиревке Херсонской области. Там постоянно проходят эшелоны ВСУ

      41-летняя Светлана Ходченкова станцевала в откровенном наряде у пилона

      Глав МВД и Минобрнауки Латвии объявили в розыск в России

      Лавров ответил желающему поставить на колени Россию президенту Эстонии

      Мужчина перелез через забор Букингемского дворца из-за желания сходить в туалет

      Ученые решили восстановить внешний вид жителей Екатеринбурга XVIII века

      В России оценили рост зарплат учителей

      Буланова вспомнила о желавшем ее украсть фанате

      Передвижение Путина на необычном виде транспорта попало на видео

      Фигуристка Алина Загитова поделилась фото в мини-платье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше