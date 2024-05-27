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09:50, 27 мая 2024Бывший СССР

В МИД РФ ответили захотевшему поставить Россию на колени президенту Эстонии

Захарова ответила президенту Эстонии, захотевшему поставить Россию на колени

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

В Министерстве иностранных дел России ответили президенту Эстонии Алару Карису, захотевшему «поставить Россию на колени». Высказывания главы прибалтийской республики прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

«А как это? Пусть покажет», — отметила Захарова.

О желании «поставить Россию на колени» президент Эстонии заявил в интервью финскому изданию YLE. Карис пообещал «сделать все, что в его силах» для этого. При этом глава республики уклонился от ответа о возможной отправке Таллином военного контингента на Украину, отметив, что это «не его решение».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал об истеричных требованиях украинского лидера Владимира Зеленского поддержать его «формулу мира» как средство заставить Россию «встать на колени». По его словам, соответствующее заявление глава страны сделал в апреле во время встречи с иностранными послами.

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      Екатерина Грищенко
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