Полковник рассказал о механизме сдачи в плен

Полковник Кошкин назвал сдачу в плен небезопасной для обеих сторон

Существует специальная радиоволна, с помощью которой украинские военные могут сдаться в плен, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он добавил, что это сопряжено с серьезными рисками.

«Сдаются в плен часто. Особенно это заметно на направлениях, где Российская армия добивается успехов. Это нормальное явление: чем активнее мы продвигаемся вперед, тем больше людей сдаются в плен», — сказал военный.

Кошкин также подчеркнул, что сдача в плен связана с серьезными рисками для обеих сторон.

«Есть радиоволна, на которой можно договориться о сдаче в плен на определенном участке. Но важна бдительность: на этой волне ловят свои же. Бывает и наоборот: спецназ говорит, что собирается сдаться в плен, а сам начинает боевую операцию. Так что эта история небезопасна для обеих сторон», — заключил полковник.

Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю в плен российским военнослужащим сдались 67 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).