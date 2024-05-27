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05:01, 27 мая 2024Бывший СССР

Полковник рассказал о механизме сдачи в плен

Полковник Кошкин назвал сдачу в плен небезопасной для обеих сторон

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Существует специальная радиоволна, с помощью которой украинские военные могут сдаться в плен, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он добавил, что это сопряжено с серьезными рисками.

«Сдаются в плен часто. Особенно это заметно на направлениях, где Российская армия добивается успехов. Это нормальное явление: чем активнее мы продвигаемся вперед, тем больше людей сдаются в плен», — сказал военный.

Кошкин также подчеркнул, что сдача в плен связана с серьезными рисками для обеих сторон.

«Есть радиоволна, на которой можно договориться о сдаче в плен на определенном участке. Но важна бдительность: на этой волне ловят свои же. Бывает и наоборот: спецназ говорит, что собирается сдаться в плен, а сам начинает боевую операцию. Так что эта история небезопасна для обеих сторон», — заключил полковник.

Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю в плен российским военнослужащим сдались 67 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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