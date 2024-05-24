Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:11, 24 мая 2024Россия

В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

В Минобороны России заявили, что за неделю в плен сдались 67 бойцов ВСУ

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

За неделю в плен российским военнослужащим сдались 67 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные об этом раскрыли в Минобороны России.

Информацию о том, при каких обстоятельствах и на каких направлениях сдались украинские военные, в ведомстве не уточнили.

Ранее стало известно, что российская группировка войск «Север» взяла в плен бойцов украинских подразделений «Кракен» и «Братство» (обе признаны террористическими организациями и запрещены на территории России).

8 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пленные офицеры ВСУ не хотят возвращаться домой, так как опасаются, что их отправят обратно в зону боевых действий. По его словам, военные сами просят не передавать их на Украину, считая, что в России они в безопасности.

Материалы по теме:
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО? И почему им говорят, что этого делать нельзя
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО?И почему им говорят, что этого делать нельзя
26 февраля 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

Кроме того, 19 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что группа украинских военных переплыла Днепр, чтобы сдаться в плен. По его словам, перед этим солдаты ВСУ предупредили о своих намерениях российское командование, которое скоординировало все их действия.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Россия готова к переговорам с Украиной при одном условии. В чем оно заключается?

      В России захотели навести порядок с продажей ювелирных изделий на маркетплейсах

      Бывшая жена британского принца вышла в свет в платье за 1,5 миллиона рублей

      Устроивших массовую драку в Москве арестовали

      Дачникам раскрыли способы снизить риск инсульта

      В Кремле анонсировали подписание Путиным пакета документов в Узбекистане

      Любовь к кебабам помогла девушке найти счастье в личной жизни

      Миллионы россиян проявили интерес к выставке-форуму «Россия» на ВДНХ

      Названы сроки сборки образца российско-белорусского самолета

      Звезда «Слова пацана» возглавил рейтинг Forbes «30 до 30»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше