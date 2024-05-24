В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

В Минобороны России заявили, что за неделю в плен сдались 67 бойцов ВСУ

За неделю в плен российским военнослужащим сдались 67 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные об этом раскрыли в Минобороны России.

Информацию о том, при каких обстоятельствах и на каких направлениях сдались украинские военные, в ведомстве не уточнили.

Ранее стало известно, что российская группировка войск «Север» взяла в плен бойцов украинских подразделений «Кракен» и «Братство» (обе признаны террористическими организациями и запрещены на территории России).

8 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пленные офицеры ВСУ не хотят возвращаться домой, так как опасаются, что их отправят обратно в зону боевых действий. По его словам, военные сами просят не передавать их на Украину, считая, что в России они в безопасности.

Кроме того, 19 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что группа украинских военных переплыла Днепр, чтобы сдаться в плен. По его словам, перед этим солдаты ВСУ предупредили о своих намерениях российское командование, которое скоординировало все их действия.