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14:51, 27 мая 2024Бывший СССР

Мирзиеев назвал визит Путина в Узбекистан новой вехой в отношениях стран

Мирзиеев назвал новой вехой в отношениях РФ и Узбекистана визит Путина в страну
Владимир Путин (справа) и Шавкат Мирзиеев (слева)

Владимир Путин (справа) и Шавкат Мирзиеев (слева). Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал визит российского лидера Владимира Путина в страну новой вехой в отношениях между государствами. Его слова приводит ТАСС.

«Ваш государственный визит по праву можно назвать историческим, он знаменует начало новой вехи в отношениях всеобъемлющего стратегического партнерства, союзничества между нашими странами», — сказал он.

Кроме того, как отметил Мирзиеев, Ташкент высоко ценит, что Путин совершил в Узбекистан один из своих первых зарубежных визитов после переизбрания. По его словам, это свидетельствует о высочайшем уровне отношений между странами.

Путин прибыл в Узбекистан 26 мая с двухдневным визитом. По итогам переговоров стороны планируют подписать пакет двусторонних документов.

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      Кристина Есикова
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