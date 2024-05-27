На Украине объяснили слова Сырского о французских инструкторах

МО Украины объяснило слова главкома Сырского об инструкторах Франции бюрократией

В Минобороны Украины прокомментировали подписание главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским документов, разрешающих допуск французских военных инструкторов в учебные центры в стран. Об этом сообщается в Telegram-аккаунте ведомства.

« Минобороны совместно с генштабом начали внутреннюю работу над соответствующими документами по этому вопросу, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение», — отметили в ведомстве.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утвердил пребывание в стране французских военных инструкторов. Он добавил, что подписал для этого соответствующие бумаги.