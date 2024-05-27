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09:19, 27 мая 2024Силовые структуры

Мошенница под видом врача ограбила российскую пенсионерку на 157 тысяч рублей

В Подмосковье мошенница под видом врача ограбила пенсионерку на 157 тысяч рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В подмосковном Клину 38-летняя мошенница под видом врача ограбила 97-летнюю пенсионерку на 157 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Женщина задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Выяснилось, что злоумышленница уже была ранее судима. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы дела направлены в суд.

По данным правоохранителей, задержанная действовала вместе со своей сообщницей. Они представились потерпевшей медицинскими работниками и сообщили пожилой женщине информацию о том, что ей необходимо переписать серийные номера денежных купюр старого образца для возможности их дальнейшего обмена на новые. Таким образом злоумышленницы ограбили пенсионерку на 157 тысяч рублей.

Сейчас полицейские устанавливают личность соучастницы фигурантки.

Ранее сообщалось, что в Липецке мошенники развели 69-летнюю местную жительницу на 28 миллионов рублей.

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      Анна Габай
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