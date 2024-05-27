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00:37, 27 мая 2024Силовые структуры

МВД России объявило в розыск двух генералов ВСУ

МВД России объявило в розыск генералов ВСУ Горбатюка и Вишневского

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

МВД России объявило в розыск заместителя главы генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) бригадного генерала Владимира Горбатюка, следует из базы ведомства.

Также в розыск объявлен бывший командующий силами логистики украинской армии генерал-лейтенант Олег Вишневский. Подробности не раскрываются.

Ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко. Его разыскивают по статье Уголовного кодекса России. Другие подробности, как и сама статья, не раскрываются. 7 марта 2024 года Следственный комитет России заочно предъявил обвинение экс-командующему ВМС Украины.

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      Марина Совина
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