Аналитик Меркурис: Зеленский планирует столкнуть США и Китай

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен столкнуть США и Китай. Об этом он сообщил в интервью отставному американскому подполковнику Дэниелу Дэвису, опубликованному на YouTube.

Меркурис подчеркнул, что сложно понять, о чем на самом деле размышляет украинский лидер.

«Возможно, он говорит себе: "У нас хорошие отношения с Китаем. Может, мы сможем завоевать их расположение, а может и нет. В таком случае мы могли бы превратить эту историю в США с Китаем в той же степени, в которой это происходит между США и Россией"», — предположил аналитик.

Ранее Меркурис предупредил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с серьезными проблемами из-за глушения системы Starlink российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Военные коммуникации очень сильно зависят от Starlink», — добавил он.