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17:05, 27 мая 2024Россия

Названа новая возможная причина атаки ВСУ на Геленджик

Обозреватель Ходоренок: ВСУ атаковали Геленджик, чтобы сорвать курортный сезон

Фото: Evgeniy Maloletka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Геленджик, чтобы сорвать в регионе курортный сезон. Новую возможную причину атаки назвал военный обозреватель Михаил Ходоренок, его слова приводит «Газета.RU».

По мнению Ходоренка, в случае срыва курортного сезона, у местных жителей и гостей региона выросло бы недовольство, а доходы населения Краснодарского края упали бы.

«Если туристический поток иссякнет, то уровень жизни местного населения в "мертвый сезон" упадет до опасного для властей уровня», — предположил военный обозреватель.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что при помощи подобных атак по территории России Киев хочет получить лучшие условия для переговоров.

Город-курорт Геленджик был атакован ВСУ впервые с начала спецоперации на Украине. Расстояние от города до границы с Украиной составляет около 500 километров.

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      Марк Леонов
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