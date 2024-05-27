Названа новая возможная причина атаки ВСУ на Геленджик

Обозреватель Ходоренок: ВСУ атаковали Геленджик, чтобы сорвать курортный сезон

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Геленджик, чтобы сорвать в регионе курортный сезон. Новую возможную причину атаки назвал военный обозреватель Михаил Ходоренок, его слова приводит «Газета.RU».

По мнению Ходоренка, в случае срыва курортного сезона, у местных жителей и гостей региона выросло бы недовольство, а доходы населения Краснодарского края упали бы.

«Если туристический поток иссякнет, то уровень жизни местного населения в "мертвый сезон" упадет до опасного для властей уровня», — предположил военный обозреватель.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что при помощи подобных атак по территории России Киев хочет получить лучшие условия для переговоров.

Город-курорт Геленджик был атакован ВСУ впервые с начала спецоперации на Украине. Расстояние от города до границы с Украиной составляет около 500 километров.