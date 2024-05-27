Чепа: Киев хочет получить лучшие условия для переговоров при помощи атак по РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил попытку Вооруженных сил (ВСУ) атаковать российский город-курорт Геленджик. В разговоре с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что при помощи подобных атак по территории России Киев хочет получить лучшие условия для переговоров.

Ранее стало известно, что ВСУ впервые с начала конфликта попытались атаковать Геленджик. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате случившегося нет.

«ВСУ получают все больше и больше новой техники. Ситуация складывается очень печальная и для НАТО, и для Украины. Поэтому Украина запрашивает все больше техники, используя которую, они в дальнейшем планируют шантажировать Россию для получения лучших условий для ведения переговоров. Понятно, что они не соглашаются сегодня ни на какие переговоры: их переговорные условия очень плохие для них, они везде проигрывает», — заявил Чепа.

Запад сильно рискует, оказывая Украине такую помощь, хоть они и говорят, что все, что они поставляют, якобы нельзя использовать для ударов по территории России. Однако заверения Украины ничего не стоят Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

По данным Минобороны России, за минувшую ночь Украина выпустила 12 беспилотников самолетного типа по четырем российским регионам. Силы ПВО уничтожили один дрон над территорией Брянской области, еще один — над Белгородской областью, четыре беспилотника — над Краснодарским краем и шесть — над территорией Орловской области.

Кроме того, еще в трех регионах России — Воронежской, Курской и Липецкой областях — объявляли опасность атаки беспилотников.

