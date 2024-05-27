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18:51, 27 мая 2024Спорт

Названы лучшие упражнения для избавления от жировых складок на животе

Фото: Erik Reis - IKOstudio / Globallookpress.com

Журналисты PrimaMedia назвали лучшие упражнения для избавления от жировых складок на животе. Об этом сообщается на сайте издания.

Сначала нужно сделать велосипедные скручивания. Для этого необходимо лечь на спину, положив руки за голову, и развести локти в стороны. Затем нужно поднять ноги, согнув их в коленях под углом 90 градусов. Далее следует начать поочередно подтягивать колени к груди, одновременно поворачивая туловище, чтобы левый локоть касался правого колена и наоборот.

Следующим упражнением станут обратные скручивания. Для этого следует лечь на спину, положив руки вдоль тела или под ягодицы. Далее необходимо поднять ноги, согнув их в коленях, подтянуть колени к груди, приподнимая таз от пола. После этого нужно вернуться в исходное положение, не опуская ноги на пол.

Ранее профессор физиологии упражнений из Обернского университета Мишель Олсон дала советы по быстрому восстановлению после тренировок. Расслабить мышцы и избежать болей на следующий день, по словам специалиста, помогут стретчинг и теплая ванна.

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      Анастасия Борисова
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