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19:39, 27 мая 2024Россия

Передвижение Путина на необычном виде транспорта попало на видео

Журналист Зарубин опубликовал кадры передвижения Путина на электромобиле

Передвижение президента России Владимира Путина на необычном виде транспорта — мини-электрокаре попало на видео. Кадры опубликовал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Павел Зарубин.

На опубликованных кадрах видно, что глава российского государства находится в электромобиле вместе с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

«На каких только видах транспорта не передвигаются президенты. Сегодня вот экскурсия по новому музею (в Ташкенте — прим. «Ленты.ру»), в том числе в новых электрокарах», — прокомментировал видео Зарубин.

Ранее Мирзиеев назвал визит Путина в Узбекистан новой вехой в отношениях стран. Он заявил, что Ташкент высоко ценит, что Путин совершил в Узбекистан один из своих первых зарубежных визитов после переизбрания.

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      Марк Леонов
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