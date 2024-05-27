Политолог усомнился в отставке Пашиняна из-за протестов

Политолог Михайлов: премьер-министр Пашинян вряд ли уступит власть в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вряд ли уступит власть в стране даже в результате протестов, считает политолог Евгений Михайлов. Его слова приводит Пятый канал.

По мнению эксперта, премьер может применить жесткие меры в отношении протестующих для стабилизации обстановки в республике.

«Это внутренняя драка вот этих всех десятков политических партий на маленькую Армению, которая происходит, — борьба за власть, за кусок хлеба и прочее», — отметил политолог.

Эксперт считает, что большая часть протестующих — это малоимущие граждане, которым оплатили участие в акциях. Армения, отмечает Михайлов, сейчас может находиться на грани развала государственности, однако у премьера достаточно ресурсов, чтобы устоять.

В Армении проходят массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна. Протестующие выступают против передачи Азербайджану четырех приграничных сел в рамках процесса мирного урегулирования. Активисты считают, что премьер должен отменить это решение и покинуть свой пост.