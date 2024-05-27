Популярная 58-летняя актриса снялась в нижнем белье

58-летняя актриса Элизабет Херли снялась в розовом нижнем белье бренда Dior

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном наряде в новом видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя звезда «Остина Пауэрса» предстала перед камерой в розовом комплекте нижнего белья бренда Dior, который состоял из трусов с высокой посадкой и бюстгальтера без подклада. Поверх упомянутых изделий знаменитость надела длинный бежевый тренч. При этом она продемонстрировала подтянутую фигуру.

Кроме того, артистка распустила русые волосы и нанесла макияж в ярких тонах с акцентом на глаза. «Всякий раз, когда я снимаюсь с Эллен фон Унверт, я всегда оказываюсь в нижнем белье», — подписала она пост.

Известно, что фотосессию для Херли проводила знаменитая фотохудожница Эллен фон Унверт.

Ранее в мае Элизабет Херли снялась топлес для обложки журнала Loaded. Звезда позировала перед фотографом в классической белой рубашке широкого кроя и белых колготках.