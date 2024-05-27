Популярную в России детскую книгу призвали изъять с прилавков и уничтожить

В Красноярском крае потребовали уничтожить книгу Остера «Вредные советы»

Прокуратура Каратузского района Красноярского края потребовала изъять с прилавков и уничтожить книгу детского писателя Григория Остера «Вредные советы», популярную у российских детей. Сборник нашли в одном из сельских книжных магазинов, сообщает Mash.

Согласно обращению, в книге «изображены описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх». Авторы попросили привлечь к ответственности виновных в распространении сборника людей, «допустивших нарушение прав детей».

«Вредные советы» Остера — сборник ироничных стихотворений, вышедший в 1992 году. В ней автор дает своим юным читателям шуточные советы — шалить, драться, обманывать. Короткими стишками-перевертышами он показывает, как смешно, нелепо и глупо выглядят эгоизм и бескультурное поведение.

Ранее в Госдуме призвали запретить публикацию и продажу книг российского писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) после его заявления об отсутствии претензий к Вооруженным силам Украины из-за обстрелов Крыма.