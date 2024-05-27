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13:51, 27 мая 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер рассказал о пьяной драке с бездомным

Кадр: «Джарахов» / YouTube

Популярный российский блогер Эльдар Джарахов рассказал, как подрался с бездомным, жившим в его подъезде. Подробности он раскрыл в выпуске «Подкаста №1», доступном на YouTube.

Блогер вспомнил, что, когда он жил на Пушкинской улице в Санкт-Петербурге, в подъезде его дома ночевала пара бездомных. Джарахов признался, что не обращал на них внимания до тех пор, пока они не начали ложиться спать у двери в его квартиру. По словам блогера, из-за этого он чувствовал себя небезопасно, поэтому неоднократно просил бездомных не спать в его подъезде.

«И я как-то прихожу домой, они снова валяются. А я, каюсь, было, я пьяный. Я бужу парня и начинаю *** [драться] с ним. Мне очень стыдно, так неправильно. Это было странно», — рассказал Джарахов об инициированной им драке. Блогер добавил, что после потасовки бездомные перестали приходить в его подъезд.

Ранее Джарахов рассказал, как его преследовала 45-летняя поклонница. По его словам, фанатка пыталась выследить его во время его отдыха в Турции.

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      Мария Большакова
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