Популярный российский блогер рассказал о пьяной драке с бездомным

Популярный российский блогер Эльдар Джарахов рассказал, как подрался с бездомным, жившим в его подъезде. Подробности он раскрыл в выпуске «Подкаста №1», доступном на YouTube.

Блогер вспомнил, что, когда он жил на Пушкинской улице в Санкт-Петербурге, в подъезде его дома ночевала пара бездомных. Джарахов признался, что не обращал на них внимания до тех пор, пока они не начали ложиться спать у двери в его квартиру. По словам блогера, из-за этого он чувствовал себя небезопасно, поэтому неоднократно просил бездомных не спать в его подъезде.

«И я как-то прихожу домой, они снова валяются. А я, каюсь, было, я пьяный. Я бужу парня и начинаю *** [драться] с ним. Мне очень стыдно, так неправильно. Это было странно», — рассказал Джарахов об инициированной им драке. Блогер добавил, что после потасовки бездомные перестали приходить в его подъезд.

Ранее Джарахов рассказал, как его преследовала 45-летняя поклонница. По его словам, фанатка пыталась выследить его во время его отдыха в Турции.