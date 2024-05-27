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05:24, 27 мая 2024Силовые структуры

Поставщику систем безопасности запросили семь лет тюрьмы

«Ъ»: прокуратура запросила семь лет тюрьмы для поставщика систем безопасности

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

Столичная прокуратура запросила семь лет тюрьмы для владельца юридической фирмы и компании-поставщика систем безопасности Александра Гошина. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Бизнесмена обвиняют в покушении на хищение двух зданий спортивного комплекса, которые расположены в Москве. Сумма ущерба оценивается в 362 миллиона рублей.

Уголовное дело рассматривает Головинский районный суд столицы. Прокуратура запросила для Гошина семь лет лишения свободы. В свою очередь защита предпринимателя заявляет об абсурдности обвинений. Сам подсудимый вину не признал.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал старшего брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова по делу о мошенничестве. Также в доме подозреваемого прошли обыски.

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      Евгений Силаев
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