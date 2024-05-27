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00:27, 27 мая 2024Бывший СССР

Президент Грузии предложила политическим фракциям план действий

Президент Зурабишвили предложила политическим фракциям "грузинскую хартию"
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила политическим фракциям «грузинскую хартию». Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что «грузинская хартия» — план действий к осенним парламентским выборам и после них. Администрация опубликовала документ, в котором указано, что все политические партии, подписавшие эту хартию, обязуются выполнить ряд условий до конца первой весенней сессии.

В их перечень входит проведение досрочных парламентских выборов в 2025 году, проведение судебной реформы, реформы МВД, а также отмена всех законов, «которые вредят европейскому будущему».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента Зурабишвили в измене родине. Об этом он высказался в ходе поздравления с Днем независимости страны, который отмечается 26 мая.

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      Юлия Мискевич
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