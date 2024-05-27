Президент Грузии предложила политическим фракциям план действий

Президент Зурабишвили предложила политическим фракциям "грузинскую хартию"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила политическим фракциям «грузинскую хартию». Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что «грузинская хартия» — план действий к осенним парламентским выборам и после них. Администрация опубликовала документ, в котором указано, что все политические партии, подписавшие эту хартию, обязуются выполнить ряд условий до конца первой весенней сессии.

В их перечень входит проведение досрочных парламентских выборов в 2025 году, проведение судебной реформы, реформы МВД, а также отмена всех законов, «которые вредят европейскому будущему».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента Зурабишвили в измене родине. Об этом он высказался в ходе поздравления с Днем независимости страны, который отмечается 26 мая.