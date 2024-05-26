Президента Грузии обвинили в измене родине. В ответ она назвала правительство пророссийским

Премьер-министр Грузии Кобахидзе обвинил Зурабишвили в измене родине

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене родине. Об этом он высказался в ходе поздравления с Днем независимости страны, который отмечается 26 мая.

Кобахидзе указал, что Грузия сохранила мир в стране в последние два года за счет единства народа и власти. По его утверждению, это удалось сделать даже несмотря на «экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента».

Премьер сделал особые акценты на суверенитете страны

В своей речи Кобахидзе сделал особый упор на суверенитете Грузии и что стране сейчас особенно важно оберегать свою государственную независимость. «Сегодня как никогда мы должны беречь друг друга и победить ненависть, так как только любовью можно построить то, что было разрушено враждебностью», — высказался он. На важность суверенитета указывают и «процессы в современном мире», подчеркнул он.

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Премьер заверил, что власть стоит на страже суверенитета и независимости и защищает национальные интересы Грузии. «Грузия и ее независимость все еще сталкиваются с самыми трудными проблемами. Однако сегодня грузинское общество гораздо опытнее, чем в первые годы восстановления независимости», — посчитал Кобахидзе.

В своей речи он понадеялся, что Грузия воссоединится с Абхазией и Южной Осетией. По его словам, это должно произойти к 2030 году, чтобы за счет возвращения двух республик вступить в Евросоюз. «Единая и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи к 2030 году», — подчеркнул он.

Зурабишвили в праздник намекнула на пророссийский курс премьера

Зурабишвили, выступая перед военнослужащими и представителями грузинского руководства 26 мая, в ответ на слова об измене подвергла критике действия правительства. По ее словам, предстоящие в октябре парламентские выборы определят курс страны — «европейский или пророссийский». Так она в очередной раз намекнула на пророссийские взгляды Кобахидзе и других членов правительства.

Ранее она называла «российским» продвигавшийся кабмином Кобахидзе и в итоге принятый скандальный закон об иноагентах. «Этот закон по своей сути и духу является российским. Он противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам, поэтому представляет препятствие на нашем европейском пути», — заявляла президент. Зурабишвили даже попросила президента Франции Эммануэля Макрона приехать в республику, чтобы помочь избавиться от «советского ига и российского влияния» на Кавказе.

Противостояние президента и правительства Грузии нарастает

В стране не утихают протесты, достигавшие особенно масштабных значений в последние пару месяцев в основном из-за закона об иностранных агентах, который был принят парламентом 14 мая. Речь идет о законе «О прозрачности иностранного влияния», который предусматривает регистрацию в специальном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20 процентов доходов которых получено из-за границы.

В прошлом году парламент уже намеревался принять этот закон, однако массовые протесты тогда переубедили власти. На этот раз даже возобновившиеся митинги не остановили чиновников и парламентариев. При этом Зурабишвили наложила вето на закон, и даже поддержала участников протестных акций.

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Но парламент Грузии все же намерено преодолеть вето. 27 мая планируется провести заседание комитета по юридическим вопросам, где произойдет обсуждение наложения вето президента Зурабишвили на закон об иноагентах. В случае, если юридический комитет одобрит преодоление вето парламентом, то вопрос преодоления вето будет вынесен на заседание парламента 28 мая.

Кобахидзе еще в апреле назвал Зурабишвили «агентом иностранного влияния». «Всем следует дождаться выборов и не позволять никому, в первую очередь Саломе Зурабишвили, выступать от имени грузинского народа, когда она прямо предает грузинский народ и конституцию страны», — добавил премьер Грузии.

До этого он также обвинял ее в антигосударственных действиях.