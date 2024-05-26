Президента Грузии обвинили в измене родине. В ответ она назвала правительство пророссийским
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене родине. Об этом он высказался в ходе поздравления с Днем независимости страны, который отмечается 26 мая.
Кобахидзе указал, что Грузия сохранила мир в стране в последние два года за счет единства народа и власти. По его утверждению, это удалось сделать даже несмотря на «экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента».
Премьер сделал особые акценты на суверенитете страны
В своей речи Кобахидзе сделал особый упор на суверенитете Грузии и что стране сейчас особенно важно оберегать свою государственную независимость. «Сегодня как никогда мы должны беречь друг друга и победить ненависть, так как только любовью можно построить то, что было разрушено враждебностью», — высказался он. На важность суверенитета указывают и «процессы в современном мире», подчеркнул он.
Премьер заверил, что власть стоит на страже суверенитета и независимости и защищает национальные интересы Грузии. «Грузия и ее независимость все еще сталкиваются с самыми трудными проблемами. Однако сегодня грузинское общество гораздо опытнее, чем в первые годы восстановления независимости», — посчитал Кобахидзе.
В своей речи он понадеялся, что Грузия воссоединится с Абхазией и Южной Осетией. По его словам, это должно произойти к 2030 году, чтобы за счет возвращения двух республик вступить в Евросоюз. «Единая и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи к 2030 году», — подчеркнул он.
Зурабишвили в праздник намекнула на пророссийский курс премьера
Зурабишвили, выступая перед военнослужащими и представителями грузинского руководства 26 мая, в ответ на слова об измене подвергла критике действия правительства. По ее словам, предстоящие в октябре парламентские выборы определят курс страны — «европейский или пророссийский». Так она в очередной раз намекнула на пророссийские взгляды Кобахидзе и других членов правительства.
Ранее она называла «российским» продвигавшийся кабмином Кобахидзе и в итоге принятый скандальный закон об иноагентах. «Этот закон по своей сути и духу является российским. Он противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам, поэтому представляет препятствие на нашем европейском пути», — заявляла президент. Зурабишвили даже попросила президента Франции Эммануэля Макрона приехать в республику, чтобы помочь избавиться от «советского ига и российского влияния» на Кавказе.
Противостояние президента и правительства Грузии нарастает
В стране не утихают протесты, достигавшие особенно масштабных значений в последние пару месяцев в основном из-за закона об иностранных агентах, который был принят парламентом 14 мая. Речь идет о законе «О прозрачности иностранного влияния», который предусматривает регистрацию в специальном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20 процентов доходов которых получено из-за границы.
В прошлом году парламент уже намеревался принять этот закон, однако массовые протесты тогда переубедили власти. На этот раз даже возобновившиеся митинги не остановили чиновников и парламентариев. При этом Зурабишвили наложила вето на закон, и даже поддержала участников протестных акций.
Но парламент Грузии все же намерено преодолеть вето. 27 мая планируется провести заседание комитета по юридическим вопросам, где произойдет обсуждение наложения вето президента Зурабишвили на закон об иноагентах. В случае, если юридический комитет одобрит преодоление вето парламентом, то вопрос преодоления вето будет вынесен на заседание парламента 28 мая.
Кобахидзе еще в апреле назвал Зурабишвили «агентом иностранного влияния». «Всем следует дождаться выборов и не позволять никому, в первую очередь Саломе Зурабишвили, выступать от имени грузинского народа, когда она прямо предает грузинский народ и конституцию страны», — добавил премьер Грузии.
До этого он также обвинял ее в антигосударственных действиях.