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11:48, 27 мая 2024Россия

Приехавшего на отдых в российский город бойца СВО жестоко избили

Приехавшего на отдых в Белгород бойца СВО жестоко избили возле магазина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Действующего бойца специальной военной операции (СВО), приехавшего на отдых в Белгород, жестоко избили возле магазина «Магнит» на улице Лермонтова. О нападении сам россиянин рассказал в паблике во «ВКонтакте».

Он отметил, что все произошло вечером 21 мая. Как утверждает военнослужащий, на него напала группа неизвестных. Пострадавший начал искать свидетелей и записи с камер видеонаблюдения.

«Уже обратился в полицию и подал заявление, однако правосудие движется слишком медленно. Я посвятил свою жизнь защите нашей Родины, и то, что произошло со мной, не должно случиться с кем-то еще», — поделился боец.

Подробности о причине избиения россиянин раскрывать не стал.

Ранее сообщалось, что на Кубани подростки напали на участника спецоперации и избили его.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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