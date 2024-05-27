Приехавшего на отдых в российский город бойца СВО жестоко избили

Приехавшего на отдых в Белгород бойца СВО жестоко избили возле магазина

Действующего бойца специальной военной операции (СВО), приехавшего на отдых в Белгород, жестоко избили возле магазина «Магнит» на улице Лермонтова. О нападении сам россиянин рассказал в паблике во «ВКонтакте».

Он отметил, что все произошло вечером 21 мая. Как утверждает военнослужащий, на него напала группа неизвестных. Пострадавший начал искать свидетелей и записи с камер видеонаблюдения.

«Уже обратился в полицию и подал заявление, однако правосудие движется слишком медленно. Я посвятил свою жизнь защите нашей Родины, и то, что произошло со мной, не должно случиться с кем-то еще», — поделился боец.

Подробности о причине избиения россиянин раскрывать не стал.

Ранее сообщалось, что на Кубани подростки напали на участника спецоперации и избили его.