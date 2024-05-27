Раскрыты подробности покушения полковников на Зеленского и Буданова

Times: во время покушения на Буданова по его кортежу должны были ударить ракетой

На кортеж руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) якобы планировалось навести ракету во время покушения. Подробности раскрывает Times.

Кроме того, уточняется, что на одноразовом телефоне были записаны сообщения с указанием транспортных средств и маршрутов, которыми пользовались президент страны Владимир Зеленский и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Также предполагается, что на руководителя СБУ и украинского лидера готовилось покушение тем же способом, что и на Буданова.

В мае СБУ проинформировала, что вместе с контрразведкой сорвала планы по физическому устранению представителей высшего военно-политического руководства страны. В результате оперативных действий были задержаны два полковника одного из департаментов Управления госохраны. Как сообщалось, Буданова якобы собирались устранить перед Пасхой.