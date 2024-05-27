Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:32, 27 мая 2024Забота о себе

Развеяны несколько популярных мифов о пластических операциях

Хирург Казарян развеяла миф, что липосакция позволяет избавиться от целлюлита

Фото: ben bryant / / Shutterstock / Fotodom

Убеждение, что липосакция позволяет избавиться от целлюлита, — всего лишь миф, рассказала реконструктивный пластический хирург София Казарян. Этот и несколько других популярных мифов о пластических операциях она развеяла в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт опровергла убеждение, что к услугам пластического хирурга прибегают только пожилые люди. У каждого пациента есть индивидуальные показания, подчеркнула она. Отдельные виды операций, например, ринопластику и маммопластику, делают даже в 18 лет.

Также, по словам Казарян, не соответствует действительности информация, что, сделав одну операцию, уже невозможно остановиться. «Если пациент недоволен несколькими частями тела, пластический хирург делит операции на этапы. После достижения желаемого результата пациент должен уйти довольным», — считает она.

Еще одним мифом хирург назвала утверждение, что пластические операции нельзя делать летом. По ее словам, это заблуждение возникло из-за уверенности, что в жару под компрессионным бельем тело будет преть.

Пластические операции, наоборот, лучше делать летом, потому что вы надеваете компрессионное белье, а сверху легкое платье или майку. Зимой же у вас и так много слоев одежды, к которым прибавляется еще и компрессионное белье. В таком случае вы с большей вероятностью будете потеть

София Казарянпластический хирург

Грудные импланты при грамотной их установке не взрываются в самолетах и при перепадах давления, продолжила Казарян. У пациенток, занимающихся экстремальными видами спорта с полетами на высоту или погружениями под воду, с имплантами тоже ничего не происходит.

Ошибочным является и мнение, что липосакция поможет избавиться от целлюлита, отметила пластический хирург. «Целлюлит — это поражение подкожной жировой клетчатки, это именно заболевание, а липосакция позволяет избежать жировых ловушек», — объяснила эксперт. После операции жир копится, как и копился ранее, добавила она. Единственное изменение заключается в том, что после липосакции он копится меньше в тех областях проведения операции. Именно по этой причине многим пациентам кажется, что жир накапливается в другом месте, но это не так.

В заключение Казарян опровергла миф, что после маммопластики нельзя кормить грудью. Имплант ставят под большую грудную мышцу, соответственно, молочная железа никак не контактирует с ним, поэтому пациентка может осуществлять грудное вскармливание, подвела итог врач.

Материалы по теме:
«35 лет — и ты устарел» Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
«35 лет — и ты устарел»Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
24 февраля 2023
«Им лишь бы зашить» Россияне массово летят в Таиланд рожать детей и делать пластику. Как это устроено и сколько стоит?
«Им лишь бы зашить»Россияне массово летят в Таиланд рожать детей и делать пластику. Как это устроено и сколько стоит?
3 августа 2023

Ранее пластический хирург, дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова назвала признаки, указывающие на сделанные губы. По ее словам, у женщин после 35 наполненные губы без морщин бывают только после инъекций филлеров.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ впервые атаковали российский город-курорт. Под удар попали гражданские объекты

      Росгвардия задержала семерых подозреваемых пособников ВСУ

      Развеяны несколько популярных мифов о пластических операциях

      Россиянам назвали приводящую к болезням распространенную летнюю ошибку

      Генсек НАТО обвинил ЕС в невыполнении обещания по поставке снарядов Украине

      Похудевшая Рита Дакота показала фигуру в купальнике

      Российские верфи сравнили с экскурсией в исторический музей

      Глава ВТБ вспомнил о предложении купить «Зенит»

      В России обманутая мошенниками пенсионерка помогла развести женщину на квартиру

      В Дагестане машина с ехавшими с последнего звонка школьниками рухнула в обрыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше