Россиянин напал с ножом на сотрудницу службы доставки

В Коми мужчина зарезал сотрудницу службы доставки

В Сыктывкаре 35-летний мужчина напал с ножом на 31-летнюю сотрудницу службы доставки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Коми.

По данным ведомства, трагедия произошла 24 мая в помещении службы доставки на улице Тентюковской. Мужчина ударил потерпевшую ножом в шею, голову и грудь. Ее госпитализировали, однако спасти женщину не удалось.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Ранее судимого нападавшего задержали, ему предъявлено обвинение. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Ранее суд в Калининградской области вынес приговор в отношении 47-летнего местного жителя, который ударил ножом односельчанина во время ссоры и поджег его дом.