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07:24, 27 мая 2024Силовые структуры

Россиянин напал с ножом на сотрудницу службы доставки

В Коми мужчина зарезал сотрудницу службы доставки

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Сыктывкаре 35-летний мужчина напал с ножом на 31-летнюю сотрудницу службы доставки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Коми.

По данным ведомства, трагедия произошла 24 мая в помещении службы доставки на улице Тентюковской. Мужчина ударил потерпевшую ножом в шею, голову и грудь. Ее госпитализировали, однако спасти женщину не удалось.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Ранее судимого нападавшего задержали, ему предъявлено обвинение. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Ранее суд в Калининградской области вынес приговор в отношении 47-летнего местного жителя, который ударил ножом односельчанина во время ссоры и поджег его дом.

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      Екатерина Кашурникова
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