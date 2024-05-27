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12:18, 27 мая 2024Россия

Россиянин ударил кулаком сидящего на руках отца ребенка и попал на видео

Житель Перми ударил сидящую на руках отца девочку, он промахнулся по мужчине

Кадр: Тelegram-канал Mash

Житель Перми ударил кулаком ребенка, которого держал на руках отец. Снятую очевидцем видеозапись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах россиянин в ходе разговора с оппонентом бьет его головой в лицо. Затем он наносит боковой удар левой рукой. При этом мужчина промахивается, и вместо противника бьет сидевшую на его руках дочь.

От удара ребенок падает на асфальт, а мужчины продолжают драку. Спустя некоторое время их разнимают. «Какая мразь!» — комментирует происходящее женский голос за кадром.

Ранее житель Подмосковья избил 13-летнего ребенка на детской площадке, который взял с собой пластиковый нож. Мужчина решил, что этот предмет может представлять угрозу его сыну, который также находился в игровой зоне. Он подошел к школьнику, нанес ему несколько ударов и вырвал карман куртки, в котором был игрушечный нож. Родители пострадавшего мальчика написали заявление в полицию.

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      Алан Босиков
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