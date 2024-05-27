Россиянина заочно осудили на семь лет за фейки об армии

На Чукотке заочно осудили на семь лет мужчину за фейки о ВС России

Анадырский городской суд Чукотского автономного округа заочно приговорил к семи годам лишения свободы 33-летнего местного жителя за фейки о Вооруженных силах России (ВС РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «д» частим 2 статьи 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное по мотивам политической ненависти и вражды») УК РФ. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания осужденного. Пока он в межгосударственном розыске.

По данным ведомства, с декабря 2022 по март 2023 года россиянин, находясь за рубежом, на своей странице в социальной сети опубликовал данные, которые содержали ложные сведения о российской армии.

Ранее в Петербурге суд заочно приговорил активиста к шести годам за фейки о ВС РФ.

