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07:16, 27 мая 2024Силовые структуры

Россиянина заочно осудили на семь лет за фейки об армии

На Чукотке заочно осудили на семь лет мужчину за фейки о ВС России

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

Анадырский городской суд Чукотского автономного округа заочно приговорил к семи годам лишения свободы 33-летнего местного жителя за фейки о Вооруженных силах России (ВС РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «д» частим 2 статьи 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное по мотивам политической ненависти и вражды») УК РФ. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания осужденного. Пока он в межгосударственном розыске.

По данным ведомства, с декабря 2022 по март 2023 года россиянин, находясь за рубежом, на своей странице в социальной сети опубликовал данные, которые содержали ложные сведения о российской армии.

Ранее в Петербурге суд заочно приговорил активиста к шести годам за фейки о ВС РФ.

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      Екатерина Кашурникова
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