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13:43, 27 мая 2024Бывший СССР

Российская ПВО сбила украинский самолет над Волчанском

Shot: белгородские силы ПВО сбили самолет ВСУ под харьковским Волчанском

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Белгородская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) над городом Волчанск в Харьковской области. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил Telegram-канал Shot.

Тип сбитого самолета пока уточняется. Как отмечает источник, отработала зенитно-ракетная система С-300. Южнее Волчанска наблюдается дым.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны украинских войск. В районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Русские Тишки Харьковской области ВСУ понесли потери в технике и живой силе.

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      Алевтина Запольская
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