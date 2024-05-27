Российская ПВО сбила украинский самолет над Волчанском

Shot: белгородские силы ПВО сбили самолет ВСУ под харьковским Волчанском

Белгородская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) над городом Волчанск в Харьковской области. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил Telegram-канал Shot.

Тип сбитого самолета пока уточняется. Как отмечает источник, отработала зенитно-ракетная система С-300. Южнее Волчанска наблюдается дым.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны украинских войск. В районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Русские Тишки Харьковской области ВСУ понесли потери в технике и живой силе.