Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:37, 27 мая 2024Наука и техника

Российские бойцы скрестили моноколеса и FPV-дрон

Российские бойцы создали в зоне СВО наземный дрон на базе моноколес
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

Российские бойцы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) скрестили оборудование FPV-дрона с моноколесами. Военные создали три экспериментальных прототипа роботизированной платформы, сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

Наземный дрон получил четыре моноколеса, которые объединили резиновыми гусеницами. Под грузовой платформой находится аккумулятор и система управления от FPV-дрона. Также машина получила ночную камеру на мачте.

Роботизированная платформа на базе моноколес может нести до 300 килограммов груза. Изделие можно использовать для доставки продовольствия, боеприпасов и вывоза раненых.

Материалы по теме:
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023
«Их крайне сложно сбить. Практически невозможно» В России увеличивают производство супербомб. Как они меняют ход СВО?
«Их крайне сложно сбить. Практически невозможно»В России увеличивают производство супербомб. Как они меняют ход СВО?
27 марта 2024

Ранее в мае появилось видео, демонстрирующее применение российского робота-камикадзе «Скорпион-М» в ходе СВО. Колесная машина уничтожила опорный пункт противника.

В апреле стало известно, что действующая в составе группировки «Юг» Вооруженных сил России бригада добровольческого корпуса «Эспаньола» на базе своего подразделения испытала поставленный производителем грузовой беспилотник на электротяге «Квадрига». Бесшумная машина может нести до 1500 килограммов груза.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Во Франции заявили о проработке отправки военных инструкторов на Украину

      Медведев предрек России победу в ближайшее время

      Французы грубо остановили Макрона из-за Украины

      Парламентская ассамблея НАТО разрешила Украине атаковать Россию оружием альянса

      Женщиной с самым красивым лицом в Аргентине признали 60-летнюю юристку. Теперь о ней говорит весь мир

      Очевидцы рассказали о сбитом в Подмосковье беспилотнике

      Российские буксируемые гаубицы получили «мангалы»

      Гоблин высказался о возвращении эмигрировавших россиян

      В России обломки военной техники нашли в 400 километрах от границы с Украиной

      Певица Алсу подала на развод

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше