Российские бойцы скрестили моноколеса и FPV-дрон

Российские бойцы создали в зоне СВО наземный дрон на базе моноколес

Российские бойцы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) скрестили оборудование FPV-дрона с моноколесами. Военные создали три экспериментальных прототипа роботизированной платформы, сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

Наземный дрон получил четыре моноколеса, которые объединили резиновыми гусеницами. Под грузовой платформой находится аккумулятор и система управления от FPV-дрона. Также машина получила ночную камеру на мачте.

Роботизированная платформа на базе моноколес может нести до 300 килограммов груза. Изделие можно использовать для доставки продовольствия, боеприпасов и вывоза раненых.

Ранее в мае появилось видео, демонстрирующее применение российского робота-камикадзе «Скорпион-М» в ходе СВО. Колесная машина уничтожила опорный пункт противника.

В апреле стало известно, что действующая в составе группировки «Юг» Вооруженных сил России бригада добровольческого корпуса «Эспаньола» на базе своего подразделения испытала поставленный производителем грузовой беспилотник на электротяге «Квадрига». Бесшумная машина может нести до 1500 килограммов груза.