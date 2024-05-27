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15:16, 27 мая 2024Россия

Российские подростки в парке швыряли в пруд черепах и попали на видео

В Симферополе подростки в парке швыряли черепах с катамарана в пруд

В Симферополе подростки в Гагаринском парке швыряли черепах с катамарана в пруд. Действия россиян попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

На представленном видеоролике видно, как юноши выкидывают в воду пресмыкающихся. За этим со смехом наблюдают две их подруги. Когда одна из девочек все же спрашивает, не больно ли черепахе, парень отвечает: «Да она в панцире, ей все равно».

Издание не раскрыло, были ли наказаны подростки за свою выходку.

До этого сообщалось, что в Подмосковье 49-летний мужчина решил подразнить дворовую собаку и едва не лишился члена.

К месту происшествия вызвали скорую помощь. Пострадавшему предложили госпитализацию, однако он категорически отказался. Позже он отправился в платную клинику. Там врачи поставили ему диагноз «травматическая ампутация головки члена».

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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