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15:45, 27 мая 2024Ценности

Самбурская повторила культовый образ Синди Кроуфорд 32-летней давности

Фото: @samburskaya

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская повторила культовый образ манекенщицы Синди Кроуфорд 32-летней давности. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке (на момент написания новости он удален) 37-летняя звезда сериала «Универ» предстала напротив зеркала в белой майке на широких бретелях и светлых джинсах. Образ она дополнила большими серьгами-кольцами.

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Помимо этого, знаменитость продемонстрировала укладку с длинными волосами, окрашенными в блонд. Визажисты сделали ей яркий макияж с акцентом на глаза.

Ранее в мае Зендея повторила образ Синди Кроуфорд 33-летней давности. Знаменитость предстала перед папарацци в приталенном белом платье с воротом и юбкой солнце выше колена бренда Ralph Lauren. Также она сделала объемную укладу с пробором на одну сторону и примерила остроносые туфли на шпильках в тон наряду.

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      Екатерина Ештокина
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