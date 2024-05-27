Раскрыт срок соглашения Украины и Испании о безопасности

Соглашение Украины и Испании о безопасности продлится десять лет

Срок соглашения о безопасности между Украиной и Испанией составляет десять лет. Об этом говорится в тексте документа, который опубликован на сайте офиса украинского президента.

«Настоящее соглашение действует в течение десяти лет с даты его подписания. Участники имеют намерение, чтобы это соглашение оставалось в силе по мере того, как Украина будет реализовывать свои стремления по вступлению в НАТО», — сказано в тексте документа.

Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности 27 мая. Ранее украинский лидер прибыл в Испанию, чтобы подписать документ и провести переговоры с испанским премьером. Кроме того, Зеленский анонсировал, что встретится с королем Филиппом VI, председателями палат и фракций испанского парламента.

