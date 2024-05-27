Стало известно о состоянии госпитализированной звезды «Служебного романа»

Mash: актриса Светлана Немоляева пошла на поправку

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева пошла на поправку после госпитализации. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Тест актрисы на коронавирус впервые показал отрицательный результат. При положительной динамике звезду фильма «Служебный роман» выпишут из больницы в ближайшие дни.

Немоляеву экстренно госпитализировали 19 мая. 87-летняя звезда попала в больницу с подозрением на COVID-19. Позднее в СМИ появилась информация, что у Немоляевой выявили приступ фибрилляции предсердий.

23 мая Немоляева вышла на связь. Она сообщила, что чувствует себя лучше, но вирус дал осложнение на голосовые связки.