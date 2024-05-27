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19:21, 27 мая 2024Силовые структуры

Стрелявший в мужчину из пистолета в российском городе сел на 10 лет

Суд приговорил к 10 годам колонии жителя Рязани за покушение на мужчину

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

В Рязани суд приговорил 47-летнего местного жителя к десяти годам лишения свободы за покушение на убийство и незаконное ношение огнестрельного оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд и следствие установили, что летом 2022 года в центре города рязанец открыл стрельбу по мужчине из собственноручно переделанного пистолета Макарова. Первая пуля попала жертве в бедро, а затем, когда стрелок пытался сделать контрольный выстрел, случились осечки. Поняв, что оружие технически неисправно, рязанец сбежал. Пистолет он выбросил в водоем. Раненого экстренно госпитализировали, врачи спасли ему жизнь.

В Сахалинской области суд рассмотрит дело 51-летней местной жительницы, пытавшейся заживо сжечь 36-летнего сожителя. Она поссорилась с другом, вылила ему на голову и тело легковоспламеняющуюся жидкость и подожгла зажигалкой. Потерпевшего с ожогами лица и головы доставили в больницу, где ему была своевременно оказана медицинская помощь.

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      Любовь Ширижик
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