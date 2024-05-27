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20:35, 27 мая 2024Путешествия

Стюардесса раскрыла способ завязать романтические отношения с членами экипажа

Фото: Frank Hoermann / Globallookpress.com

Стюардесса раскрыла в соцсетях способ познакомиться с членами экипажа и завязать с кем-то из них романтические отношения. Об этом она рассказала на своей странице в TikTok.

По словам Тайры, знакомиться во время полета не стоит, поскольку это может поставить бортпроводника в неловкое положение. «При этом стюардесса будет обязана быть с вами вежливой», — заметила она.

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Вместо этого, подсказала Тайра, надо записать свой номер на бумажке и отдать его понравившемуся члену экипажа на выходе. Таким образом, он сам сможет решить, звонить или нет.

Ранее в мае стюардесса авиакомпании Turkish Airlines получила серьезную травму во время полета из Стамбула в Измир. Уточняется, что Airbus A321 попал в турбулентность вскоре после просьбы пилота пристегнуть ремни безопасности из-за внезапной потери высоты. Бортпроводница, которая работала в компании всего два месяца, ударилась о потолок, а потом упала на пол.

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      Марк Успенский
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