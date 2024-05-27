Турист попытался спасти упавшую со скалы спутницу и пропал без вести

Туристка в Индии делала селфи, упала со скалы в реку и пропала без вести

Туристка в Индии делала селфи на краю скалы, упала в реку и пропала без вести. Подробностями истории поделилось издание The Times of India.

По данным источника, происшествие случилось в воскресенье, 26 мая, на берегу реки Беас в штате Химачал-Прадеш. 23-летняя индианка по имени Ручи Тивари сорвалась вниз во время фотографирования. 32-летний Саураб Шах попытался спасти свою спутницу, прыгнул в реку и тоже исчез. Уточняется, что полиция города Манали начала поисково-спасательную операцию.

В январе российская туристка выпала из поезда при попытке сделать селфи на Шри-Ланке. Женщина выжила, ее доставили в местную больницу с травмами.