Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:06, 27 мая 2024Путешествия

Турист попытался спасти упавшую со скалы спутницу и пропал без вести

Туристка в Индии делала селфи, упала со скалы в реку и пропала без вести

Фото: Hindustan Times / IMAGO / Globallookpress.com

Туристка в Индии делала селфи на краю скалы, упала в реку и пропала без вести. Подробностями истории поделилось издание The Times of India.

По данным источника, происшествие случилось в воскресенье, 26 мая, на берегу реки Беас в штате Химачал-Прадеш. 23-летняя индианка по имени Ручи Тивари сорвалась вниз во время фотографирования. 32-летний Саураб Шах попытался спасти свою спутницу, прыгнул в реку и тоже исчез. Уточняется, что полиция города Манали начала поисково-спасательную операцию.

В январе российская туристка выпала из поезда при попытке сделать селфи на Шри-Ланке. Женщина выжила, ее доставили в местную больницу с травмами.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО призвал разрешить Киеву бить западным оружием по России. Кремль заявил, что альянс впал в «военный экстаз»

      Путин рассказал о расчетах в рублях с Узбекистаном

      Российские военные сбили МиГ-29 ВСУ под Волчанском. По самолету ударил комплекс С-400

      Захарова ответила на ограничение передвижения российских дипломатов в Польше

      Удар КАБами по позициям украинской армии попал на видео

      Россиянка украла спасательные жилеты из самолета и нарвалась на уголовное дело

      Зеленский признался в давлении на Запад для получения ПВО

      Земляника в России подорожает

      Мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья с балкона в российском городе

      В стране НАТО заявили о радикальном изменении правил в конфликте с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше