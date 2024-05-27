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21:43, 27 мая 2024Спорт

Украинский вратарь «Реала» Лунин заболел перед финалом Лиги чемпионов

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин заболел перед финалом Лиги чемпионов

Фото: Ivan Terron / Globallookpress.com

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин заболел перед финалом Лиги чемпионов сезона-2023/2024 против дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Diario AS.

По информации источника, футболист отсутствовал на тренировке 27 мая из-за лихорадки и температуры. Отмечается, что он рискует пропустить решающую встречу Лиги чемпионов. При этом главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, Лунин сумеет восстановиться.

Лунин стал первым вратарем «Реала» летом 2023 года после того, как бельгиец Тибо Куртуа порвал крестообразную связку колена на тренировке. Месяц назад бельгиец получил еще одну травму, повредив мениск. За это время сливочные с украинцем на воротах завоевали Суперкубок Испании, а также вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

Лунин перешел в «Реал» из луганской «Зари» летом 2018 года. В то же время команду пополнил Куртуа, поэтому Лунин отправился в аренду.

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      Анастасия Борисова
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