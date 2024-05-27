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21:50, 27 мая 2024Экономика

Усманов прокомментировал повышение налогов для граждан с высоким доходом

Усманов назвал справедливыми и назревшими предлагаемые налоговые изменения
Алишер Усманов

Алишер Усманов. Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Основатель холдинга USM Алишер Усманов прокомментировал возможное увеличение ставок налогообложения для граждан с высокими доходами. Его слова приводит на сайте пресс-служба «Металлоинвеста».

Усманов назвал справедливым увеличение налогов для граждан с высокими доходами. По его словам, это решение давно назрело. Кроме того, мера позволит государству «решать поставленные социальные задачи, объем которых растет вместе с экономикой и уровнем благосостояния».

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«Справедливо, если часть этой нагрузки будет перераспределена на граждан с высокими доходами без давления на широкие слои населения», — подчеркнул он.

Подумать о повышении налогов и переходе к прогрессивной шкале в конце февраля в послании к Федеральному собранию предложил президент России Владимир Путин. В марте он заявил, что общество готово к этому решению.

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      Марина Совина
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