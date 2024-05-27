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12:37, 27 мая 2024Бывший СССР

В Абхазии высказались о планах Грузии присоединить республику и Южную Осетию

МИД Абхазии назвал популистским заявление Кобахидзе о планах вернуть республику

Фото: Стрингер / «Лента.ру»

МИД Абхазии назвал популистским заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о планах присоединить республику и Южную Осетию. Об этом пишет РИА Новости.

«Очевидно, что подобные популистские заявления звучат в преддверии очередных парламентских выборов и направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию», — заявили в МИД Абхазии.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что любые попытки властей Грузии вернуть республику бесперспективны. Как подчеркнули в МИД, Абхазия является независимым государством. В министерстве добавили, что республика продолжает укреплять свой суверенитет.

Ранее Кобахидзе заявил о планах страны вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии в 2030 году. По его словам, объединенная и сильная Грузия должна стать «полноправным членом европейской семьи» через шесть лет.

Позднее МИД Южной Осетии назвал неприемлемым возвращение в состав Грузии.

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      Кристина Есикова
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