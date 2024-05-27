В ДНР рассказали о строительстве новых предприятий на месте «Азовстали»

Глава ДНР Пушилин: на месте «Азовстали» могут создать новые предприятия

Территорию металлургического завода «Азовсталь» в будущем могут рекультивировать и создать там промышленный парк. О строительстве новых предприятий на месте завода в эфире телеканала «Беларусь-1» рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«Этот завод в Мариуполе не нужен. Не нужен, каким он был. Эта зона будет подготовлена, рекультивирована, зачищена под промышленный парк, под, может быть, малые промышленные предприятия», — сообщил политик.

Он пояснил, что восстановление «Азовстали» экономически нецелесообразно из-за повреждений, которое оно получило.

Ранее на Украине с «Азовсталью» сравнивали ситуацию на Авдеевском коксохимическом заводе. Во время штурма населенного пункта там забаррикадировались солдаты 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, однако предприятий получило меньшее количество повреждений.