Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:34, 27 мая 2024Россия

В Госдуме отреагировали на атаку ВСУ на Геленджик

Депутат Госдумы Картаполов заявил, что ВСУ всегда воюют с мирным населением
СюжетПожары в России

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) всегда воюют с мирным населением. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости.

По словам депутата, задача ВСУ — убить как можно больше простых людей. «Не военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, а обычных людей, потому что они с другими просто не умеют, не могут. А здесь делают это безнаказанно, цинично», — отреагировал парламентарий на первую с начала специальной военной операции попытку атаки Украины на город-курорт Геленджик.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» объяснил попытку ВСУ нанести удар по Геленджику желанием получить лучшие условия для переговоров. В свою очередь, военный обозреватель Михаил Ходоренок предположил, что Украина таким образом пыталась сорвать курортный сезон, вызвав недовольство у местных жителей и гостей региона.

Материалы по теме:
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение. Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение.Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
16 мая 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
18 марта 2024

ВСУ впервые попытались атаковать Геленджик в ночь на 27 мая. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, все дроны подавлены силами противовоздушной обороны (ПВО). Обломки одного из летальных аппаратов повредили недостроенное здание в селе Криница. Помимо этого, беспилотник упал на деревья в хуторе Джанхот, из-за чего начался пожар. Мирные жители не пострадали.

По данным Минобороны России, всего за минувшую ночь Украина выпустила по России 12 дронов. Шесть беспилотников сбили над Орловской областью, четыре — над Кубанью, еще по одному — над Брянской и Белгородской областями.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО призвал разрешить Киеву бить западным оружием по России. Кремль заявил, что альянс впал в «военный экстаз»

      Путин рассказал о расчетах в рублях с Узбекистаном

      Российские военные сбили МиГ-29 ВСУ под Волчанском. По самолету ударил комплекс С-400

      Захарова ответила на ограничение передвижения российских дипломатов в Польше

      Удар КАБами по позициям украинской армии попал на видео

      Россиянка украла спасательные жилеты из самолета и нарвалась на уголовное дело

      Зеленский признался в давлении на Запад для получения ПВО

      Земляника в России подорожает

      Мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья с балкона в российском городе

      В стране НАТО заявили о радикальном изменении правил в конфликте с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше