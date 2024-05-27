В Госдуме отреагировали на атаку ВСУ на Геленджик

Депутат Госдумы Картаполов заявил, что ВСУ всегда воюют с мирным населением

Вооруженные силы Украины (ВСУ) всегда воюют с мирным населением. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости.

По словам депутата, задача ВСУ — убить как можно больше простых людей. «Не военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, а обычных людей, потому что они с другими просто не умеют, не могут. А здесь делают это безнаказанно, цинично», — отреагировал парламентарий на первую с начала специальной военной операции попытку атаки Украины на город-курорт Геленджик.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» объяснил попытку ВСУ нанести удар по Геленджику желанием получить лучшие условия для переговоров. В свою очередь, военный обозреватель Михаил Ходоренок предположил, что Украина таким образом пыталась сорвать курортный сезон, вызвав недовольство у местных жителей и гостей региона.

ВСУ впервые попытались атаковать Геленджик в ночь на 27 мая. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, все дроны подавлены силами противовоздушной обороны (ПВО). Обломки одного из летальных аппаратов повредили недостроенное здание в селе Криница. Помимо этого, беспилотник упал на деревья в хуторе Джанхот, из-за чего начался пожар. Мирные жители не пострадали.

По данным Минобороны России, всего за минувшую ночь Украина выпустила по России 12 дронов. Шесть беспилотников сбили над Орловской областью, четыре — над Кубанью, еще по одному — над Брянской и Белгородской областями.