В Госдуме ответили на слова главы Эстонии о намерении поставить Россию на колени

Депутат Белик о словах президента Кариса: Эстония стоит на коленях перед Западом

Эстония, президент которой заявил о необходимости поставить Россию на колени, сама «стоит на четвереньках» перед Западом, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Его цитирует РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал заявление президента Эстонии Алара Кариса. Руководитель страны счел, что главная задача Запада и Эстонии в частности — остановить российскую военную машину. По его словам, нужно «поставить Россию и Путина на колени» — только в этом случае смогут начаться серьезные переговоры по урегулированию кризиса на Украине, уверен президент Эстонии.

«Больше всего Россию стремятся унизить те страны, которые обязаны ей восстановлением экономики в послевоенные годы. Громче всех нас оскорбляют страны Прибалтики, Польша, Чехия», — заметил Белик. Эстония, по его словам, обязана России даже своим существованием.

На заявление Кариса также ответила депутат Госдумы Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала недопустимыми подобные заявления и подчеркнула, что слова президента Эстонии нацелены на унижение России.